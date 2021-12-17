المرور العامة تصدر توضيحاً بشأن تسجيل المركبات "المكصوصة"

شفق نيوز / نفت مديرية المرور العامة، يوم الجمعة، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم تسجيل كل المركبات (المكصوصة)، فيما أكدت أن مجمعات التسجيل مستمرة باستقبال معاملات المواطنين.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ذلك جاء بتوجيه ومتابعة من قبل مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل الربيعي، وحسب آلية تنفيذ القرار الخاص بالمادة (58) من قانون الموازنة رقم 23 لسنة 2021 باستثناء المركبات التي دخلت إلى العراق (أدوات أو قطع غيار)".

وأضافت أن "القرار لا يشمل المركبات التي تعرضت لحوادث وفيها إخبار رسمي بحصول الحادث وبدلت قمارتها، على شرط أن يكون شاصي المركبة سليم وغير متلاعب به، ولا يوجد به قطع أو قص".

ودعت مديرية المرور العام في بيانها، المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة، لكي لا يقعوا ضحية بعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين يحاولون استغلالهم".