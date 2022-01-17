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المرور العامة تصدر توجيها صارماً بشأن حركة الدراجات النارية في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-17T19:25:58+0000
المرور العامة تصدر توجيها صارماً بشأن حركة الدراجات النارية في بغداد

شفق نيوز / أصدرت مديرية المرور العامة، يوم الاثنين، توجيها صارماً بشأن حركة الدراجات النارية في العاصمة بغداد.

ووجهت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"المنع منعاً باتاً سير الدراجات النارية بأنواعها كافة المسجلة وغير المسجلة، من  الساعة (٦) مساءً والى الساعة (٦) صباحاً من كل يوم".

وأضافت: "سيعاقب المخالف بحجز الدراجة النارية، وفرض غرامة مقدارها (١٠٠٠٠٠) دينار عراقي، استناداً للمادة (٢٥/ثانياً/أ) من قانون المرور آنفاً".

وأكدت المديرية، "البيان رقم (٦) لسنة ٢٠٢٠ والخاص بمنع قيادة الدراجة النارية في حالة استقلالها لأكثر من شخصين ويعاقب المخالف بالعقوبة ذاتها المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه".

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