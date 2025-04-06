بعد بيان "رقم 1" .. المرور العامة تصدر تعليمات جديدة بشأن تسجيل الدراجات النارية

شفق نيوز/ أصدرت مديرية المرور العامة عدة تعليمات جديدة تتعلق بتسجيل الدراجات النارية اصولياً وعدم حجزها إلا بعد انقضاء مدة ثلاثة الأشهر الثلاثة الممنوحة لسائقي وسيلة النقل هذه.

ووجه مدير المرور العام اللواء عدي سمير حليم، بعدم حجز الدراجات النارية إلا بعد انتهاء مدة 90 يوماً الممنوحة للتسجيل على أن يلتزم أصحابها بالحصول على رخصة القيادة.

ومن ضمن الشروط أيضا، الالتزام بقانون المرور وتعليماته النافذة، وبالإشارات، وعدم السير عكس الاتجاه، أو استخدام الجانب الأيسر من الطريق، وعدم حمل أكثر من شخص واحد.

كما وجه اللواء حليم، بارتداء خوذة الراس، وعدم السير في الطرق السريعة الا من قبل الدراجات التي حجم محركها (125) سي سي فما فوق.

وكذلك شدد مدير المرور، على أنه "يُمنع سير الدراجات غير المرقمة بعد الضياء الأخير لحين تسجيلها".

ويُعاقب المخالف لما ورد في أعلاه بالعقوبات المقررة قانوناً لكل مخالف استنادا لأحكام قانون المرور رقم (8) لسنة 2019.

و باشرت مديرية المرور العامة في عموم المحافظات العراقية بتطبيق البيان رقم 1 لسنة 2025 الخاص بالدراجات النارية والذي تضمن أن القانون "لا يسمح بقيادة أي دراجة إلا بعد ارتداء واقية الرأس الخوذة، ولا يسمح لأي دراجة بحمل أكثر من شخص واحد فقط مع السائق وارتداء خوذة".

وتضمن القانون كذلك، بحسب البيان، مكان ووقت سير الدراجات، حيث "يكون سير الدراجات النارية على الجانب الأيمن من الطريق ويمنع لاجتياز، وتمنع حركة الدراجات من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ولغاية الساعة الخامسة صباحاً".

وتابع البيان: "لا يسمح لأي سائق بقيادة الدراجة النارية بدون رخصة قيادة وبخلافه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون المرور، وتسجيل الدراجات التي دخلت الى العراق بطريقة مشروعة ومرسمة جمركياً بعد توفر الشروط المنصوص عليها بقانون المرور قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (23484) لسنة 2023 والمتضمن منع استيراد الدراجات لمدة خمسة سنوات ومنع تسجيل اي دراجة بعد صدوره"

ونص كذلك على "عدم السماح للدراجات النارية غير المرقمة والتي لاتحمل أوراق تسجيل بالسير على الطرق الرئيسية وداخل مركز المدينة وفي حال ضبطها يتم حجزها فوراً ومصادرتها كونها غير أصولية".