المرور العامة تشهر قانون العقوبات بوجه المتلاعبين بلوحات التسجيل

شفق نيوز/ أصدرت مديرية المرور العامة، قرارا بإحالة كل من يتلاعب أو يخفي لوحات تسجيل المركبة، إلى القضاء ومحاكمته وفق قانون العقوبات العراقي.

وبحسب كتاب صادر عن المديرية، وورد لوكالة شفق نيوز، فإن كل من يخفي أو يتلاعب بلوحات تسجيل المركبة، ستتم إحالته للقضاء وفق أحكام المادة 111 من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969.

وفي الفترة الأخيرة، بدأ بعض أصحاب العجلات بالتلاعب بلوحات تسجيل مركابتهم تهربا من تسجيل المخالفات، أو إخفاء اللوحة بطرق الكترونية حديثة.

وقد انتشر مقطع فيديو مؤخرا، يوثق حالة إخفاء لوحة تسجيل وعرضها، عند الاقتراب من نقطة أمنية، حيث كانت العجلة دفع رباعي.