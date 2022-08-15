المرور العامة تزف نبأ طال انتظاره في العراق وتتوعد هذه الشريحة

شفق نيوز / أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الاثنين، البدء بإصدار إجازة السياقة الدولية والمعترف بها خارج العراق، فيما توعدت سائقي المركبات الذين لا يحملون رخصة قيادة لأي سبب كان.

وقال مدير علاقات وإعلام المرور العامة، العميد زياد القيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "في الآونة الأخيرة لوحظ عدم التزام سائقي المركبات بقواعد وتعليمات المرور، ومنها الحصول على إجازة السوق لقيادة المركبة".

وأضاف القيسي، أن "مديرية المرور جادة بمحاسبة سائقي المركبات الذين لا يحملون رخصة السياقة، سواء كان لا يحملها لأنه لم يحصل عليها من الأساس، أو إذا كانت لديه إجازة منتهية الصلاحية".

وأهاب مدير المرور العامة، بأصحاب المركبات "التوجه إلى مواقع تسجيل وإصدار إجازات السياقة، للحصول عليها، ليكون مخولاً وفق الضوابط والقوانين المتبعة، وتفادي العقوبات المرورية".

وكشف القيسي، عن "مباشرة المديرية العامة، بإصدار إجازة السياقة الدولية والمعترف بها خارج البلد ومترجمة بعشر لغات، وسعرها 64 ألف دينار فقط"، موضحاً أن "الحصول على هذه الإجازة يتم عبر مراجعة مقر المديرية العامة الواقع قرب ملعب الشعب فقط".