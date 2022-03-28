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المرور العامة ترفع مقترحات للجهات العليا لتخفيف زخم الطرقات

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-28T19:30:53+0000
المرور العامة ترفع مقترحات للجهات العليا لتخفيف زخم الطرقات

شفق نيوز / أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الاثنين، رفع مقترحات عدة إلى الجهات العليا، لتخفيف الزخم الحاصل في الطرقات.

وذكر مدير إعلام المرور، العقيد ياس خضير، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي، رفع مقترحات إلى الجهات العليا والمتمثلة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتخفف من الزخم المروري الحاصل في الطرقات".

وأضاف خضير، أن من بين المقترحات "انشاء سوق حرة لغرض تصدير المركبات أسوة بباقي الدول"، لافتا إلى أن "المقصود من ذلك الفائض من هذه المركبات المستوردة عبر إعادة تصديرها عن طريق السوق الحرة".

وأشار إلى أهمية "تعطيل القرار ٦٨ وتفعيل القرار ٢١٥ والذي ينص على تسقيط أي مركبة مقابل المركبة الأخرى بعيداً عن النوع إن كانت خصوصي أو أجرة أو أي مركبة، فضلاً عن منع استيراد الدراجات لمدة ٥ سنوات، وتخفيف الرسوم الممنوحة على الدراجات للنصف لغرض تسجيلها".

ونوه مدير إعلام المرور، إلى "إكمال جميع الاجراءات القانونية بهذا الخصوص، وفي القريب العاجل وسيتم رفعه من قبل مدير المرور لغرض التصويت عليه".

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