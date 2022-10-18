المرور العامة ترجع اختناقات بغداد إلى 11 سبباً  

شفق نيوز/ أرجعت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، الازدحامات الخانقة التي تشهدها العاصمة بغداد بشكل يومي إلى 11 سبباً.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن بعض أسباب الزخم المروري "كثرة المركبات واستيرادها"، و"ضيق الشوارع وعدم كفايتها"، و"التخسفات الموجودة في بعض الطرق"، فضلاً عن "التجاوز على الأرصفة ونهر الطريق من قبل أصحاب المحلات التجارية".

وأشارت المرور العامة أيضاً إلى "وجود أكبر مركز تجاري في العراق للمواد الغذائية في منطقة الشورجة وسط بغداد"، الذي عدته سبباً خامساً، أما سادس الاسباب فهو وبحسب مديرية المرور "وجود أكبر مركز لتجارة أدوات السيارات في منطقة السنك".

ولفتت أيضاً، إلى أن السبب السابع يتلخص بـ"وجود أكبر حي صناعي في بغداد والذي يمتد من ساحة الطيران باتجاه الحضرة القادرية نحو منطقة الشيخ عمر"، فضلاً عن "وجود أكثر الكليات والجامعات والمعاهد والمعاهد في مركز المدينة".

ونوهت المرور العامة أيضا إلى أن "أكثر الدوائر الحكومية والوزارات تتركز في مركز المدينة"، فيما عزت السبب العاشر إلى "عدم الامتثال للقانون والمخالفات الكثيرة من قبل بعض المواطنين يؤدي إلى كثافة مرورية".

أما السبب الحادي عشر فقالت المرور، إنه "قلة الگراجات وبالأخص في المناطق المكتظة بالسكان والتجارية".

وتشهد شوارع بغداد الرئيسية صباحا زخما مروريا حادا يشل الحركة فيها ويستمر لساعات، سيما بعد مباشرة طلبة الجامعات والمدارس بالدوام الرسمي الشهر الحالي.