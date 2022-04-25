المرور العامة تخص شفق نيوز بمعلومات عن توحيد اللوحات وآلية طبعها

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للمرور في العراق، يوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن موضوع توحيد اللوحات المرورية بجميع محافظات العراق بما فيها إقليم كوردستان.

وقال مدير اعلام المرور العقيد ياس خضير لوكالة شفق نيوز، "بالنسبة لموضوع توحيد اللوحات فأن العراق ماضٍ بإجراءاته التعاقدية"، موضحاً أن "اقليم كوردستان انتهى من التعاقد وباشر بإصدار اللوحات".

ولفت الى "وجود إختلاف بالإجراءات بين المركز والاقليم حيث أن الأخير اشترى اللوحات من الخارج، بينما المركز سيتعاقد على خط انتاجي متكامل في بغداد لطبع اللوحات داخل العراق".

وبين خضير أن "استبدال اللوحات يتم للضرورات الامنية القصوى وبناء على اتفاقية الدولية لعام 2016 التي انضم العراق لها".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، باشرت مديرية مرور اربيل باقليم كوردستان، بمنح لوحات السيارات وفق النظام الجديد.

وقالت مرور اربيل في بيان صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، "تأييدا لتعليمات وزارة داخلية اقليم كوردستان رقم 2 لسنة 2022، وبأمر من وزير داخلية حكومة اقليم كوردستان، باشرت مديرية مرور اربيل بطباعة اول لوحة سيارة بالنظام الجديد".

وأضاف البيان، أنه "حسب اللوحة الجديدة سوف تترك اسماء المدن ويكون هناك رمزاً مخصصاً"، مشيراً إلى أن "رمز أربيل سيكون 22، كما أن اسم محافظات اقليم كوردستان والعراق ستكتب بحروف لامعة في اللغة الانكليزية".

وأكد البيان، أنه "بدءا من اليوم سيتم منح تراخيص اللوحة الجديدة اذا تم تسجيل سيارة خاصة"، مبيناً أنه بامكان "أي مواطن يرغب بمعرفة كيفية حصوله على لوحة السيارة الجديدة زيارة الموقع الالكتروني للدائرة".