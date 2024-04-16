المرور العامة تثني على قرار جدولة أوقات الدوام: "ساهم بفك الاختناقات"

شفق نيوز/ أثنت مديرية المرور العامة، يوم الثلاثاء، بقرار مجلس الوزراء القاضي بجدولة أوقات الدوام الرسمي بين الوزارات والمؤسسات والجامعات، واصفة إياه بـ"القرار الايجابي"، الذي ساهم بفك الاختناقات المرورية التي تعاني منها العاصمة بغداد.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة المقدم محمد علي الحسون، لوكالة شفق نيوز، إن "تحديد ساعات الدوام الرسمي كان قراراً إيجابياً قدمته مديرية المرور العامة لفك الاختناقات المرورية".

وأشار إلى أن "هناك المزيد من الاقتراحات تعمل عليها المرور العامة من أجل تقليل الزخم المروري في شوارع بغداد"، لكنه لم يكشف تفاصيلها.

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في آذار/مارس الماضي، اعتماد توقيتات جديدة للدوام الرسمي في وزارات ومؤسسات الدولة تحت التجربة لمدة 3 أشهر، لتقليل الزخم الحاصل من الموظفين الحكوميين الضاغط على شوارع العاصمة، وتقليل ذروة الدخول والخروج من دوائرهم ووزاراتهم.

وقسّم قرار مجلس الوزراء، دوام وزارات ومؤسسات الدولة على 4 أنواع من التوقيتات، الأول من 7 صباحاً إلى 2 ظهراً، والآخر من 8 إلى 3، وأيضاً من الـ9 إلى 4، وأخيراً من الساعة 10 إلى 6 قبل الغروب.

وفي اليوم الأول من دخول القرار حيز التطبيق قال مواطنون، إنهم "لم يلمسوا" تغييراً في الكثافة المرورية التي من المفترض أن تعالجها مواعيد الدوام المختلفة.

وأشاروا في أحاديث لوكالة شفق نيوز، إلى استمرار الازدحامات في العاصمة بغداد، بل أن شوارع معينة سجلت ازدحامات لمسافات أطول من السابق، ما يعطي مؤشرات على عدم جدوى القرار وفشله في تحقيق الهدف منه، وفق قولهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، قال في حديث سابق لوكالة شفق نيوز، إن " أكثر من ثلاثة ملايين و400 ألف موظف متواجدون في وزارات ومؤسسات الدولة".