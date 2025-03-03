المرور: الحجز الإلكتروني يصل إلى النجف وديالى الأربعاء المقبل
شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة العراقية، يوم الاثنين، العمل بنظام الحجز الإلكتروني في مجمعات التسجيل لمديريتي مرور محافظتي النجف وديالى ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل.
ودعت المديرية في بيان ورد ولكالة شفق نيوز، من يود المراجعة إلى الحجز الإلكتروني المسبق عبر الرابط الإلكتروني، للحجز (اضغط هنا).
وكانت مديرية المرور أعلنت، أمس الأحد، المباشرة بالعمل بنظام الحجز الإلكتروني في خمس محافظات اعتباراً من غد الثلاثاء.
وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "من أجل تسهيل الإجراءات، سيتم المباشرة بالعمل بنظام الحجز الإلكتروني اعتباراً من يوم الثلاثاء 4 آذار/ مارس الجاري في مجمعات تسجيل خمس محافظات".
وأوضحت، أن "مجمعات التسجيل التي ستباشر هي في محافظات، صلاح الدين، والأنبار، وكربلاء، والمثنى، والجانب الأيمن في محافظة نينوى".