المرور: الحجز الإلكتروني يصل إلى النجف وديالى الأربعاء المقبل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة العراقية، يوم الاثنين، العمل بنظام الحجز الإلكتروني في مجمعات التسجيل لمديريتي مرور محافظتي النجف وديالى ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل.

ودعت المديرية في بيان ورد ولكالة شفق نيوز، من يود المراجعة إلى الحجز الإلكتروني المسبق عبر الرابط الإلكتروني، للحجز (اضغط هنا).

وكانت مديرية المرور أعلنت، أمس الأحد، المباشرة بالعمل بنظام الحجز الإلكتروني في خمس محافظات اعتباراً من غد الثلاثاء.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "من أجل تسهيل الإجراءات، سيتم المباشرة بالعمل بنظام الحجز الإلكتروني اعتباراً من يوم الثلاثاء 4 آذار/ مارس الجاري في مجمعات تسجيل خمس محافظات".

وأوضحت، أن "مجمعات التسجيل التي ستباشر هي في محافظات، صلاح الدين، والأنبار، وكربلاء، والمثنى، والجانب الأيمن في محافظة نينوى".