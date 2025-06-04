المركزي يوجه المصارف بعدم تعطيل دوامها إلا بقرار من الحكومة الاتحادية (وثيقة)

شفق نيوز/ وجه البنك المركزي العراقي، المصارف والمؤسسات المالية، بعدم تعطيل دوام المصارف إلا بقرار من الحكومة الاتحادية، وليس عطل ممنوحة من الحكومات المحلية.

وحصلت وكالة شفق نيوز، على وثيقة موقعة من قبل نائب المحافظ وكالة عمار حمد خلف، وموجهة إلى المصارف المجازة والمؤسسات المالية غير المصرفية كافة، نصت على: "استنادًا إلى قرار مجلس الإدارة رقم (105) لسنة 2025، تقرر التزامكم (الإدارة العامة والفروع) بالعطل الرسمية التي تحددها الحكومة الإتحادية حصراً، من أجل ضمان انسيابية الخدمات المصرفية والمالية المقدمة إلى المواطنين، ولطبيعة ارتباط عمل المؤسسات المالية المختلفة بعمل هذا البنك".

وبهذا القرار فإن المصارف والمؤسسات المالية كافة عليها الإلتزام بالدوام الرسمي في حال كانت هناك عطلة ممنوحة من قبل الحكومات المحلية في بغداد وباقي المحافظات.