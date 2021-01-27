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المركزي يكشف عدد حالات الامراض السرطانية والايدز في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-27T11:22:31+0000
المركزي يكشف عدد حالات الامراض السرطانية والايدز في العراق

شفق نيوز/ اعلن الجهاز المركزي للاحصاء اليوم الاربعاء عن عدد حالات الامراض السرطانية والايدز بالعراق، مبينا ان البلد خالٍ من امراض شلل الاطفال والملاريا والبلهارزيا والخناق.

وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العدد الكلي لحالات الاصابة بالامراض السرطانية في العراق بلغ 31 الفا و502 حالات عام 2018"، مبينا ان "عدد الذكور المصابين بلغ 13 الفا و612 حالة وبمعدل 70.67 لكل 100 الف شخص، فيما بلغ عدد الاصابات في الاناث 17 الفا و890 حالة وبمعدل اصابة بلغت 94.84 لكل 100 الف شخص".

واضاف ان "عدد الوفيات للاورام السرطانية للذكور والاناث بلغ 5.228 ، و5.065 حالة وفاة على التوالي وبمجموع كلي بلغ 10.293 حالة".

واشار الى انه "قدرت نسبة الوفيات للاسباب العشرة الاولى للوفيات في العراق من الوفيات الخام الكلية لسنة 2019 بـ 64.16% سجلت امراض القلب الاقفارية ( الاسكيمية) اعلى نسبة للوفاة وبواقع 12.03% تلتها الاورام الخبيثة وبنسبة 9.33% ثم الامراض الدماغية الوعائية وبنسبة 8.4%".

واكد الجهاز ان "العراق خالٍ من حالات الاصابة بشلل الاطفال والملاريا والبلهارزيا والخناق" ، مشيرا الى ان "عدد حالات الاصابة بالامراض الانتقالية المسجلة في العراق لعام 2019 كان لمرض الجرب وبواقع 54.583 حالة اصابة اما اقل عدد لحالات الاصابة بالامراض الانتقالية فكان لمرض الكوليرا وبواقع حالتين فقط".

ولفت الى ان "عدد الاصابات بمرض العوز المناعي " الايدز" بلغ 204 حالات لعام 2019 ظهر العدد الاكبر من الاصابات في الذكور وبواقع 172 حالة مقابل 32 حالة للاناث، اما حالات الوفاة بسبب هذا المرض فقد بلغ 9 حالات فقط منها 8 حالات للذكور وحالة واحدة للاناث".

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