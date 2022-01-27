المركزي والمصارف العراقية الخاصة يطلقان حملة لإغاثة النازحين في كوردستان

شفق نيوز/ اطلق البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية، يوم الخميس، حملة لإغاثة العائلات النازحة في المخيمات المتواجدة بإقليم كوردستان، عبر صندوق المبادرات المجتمعية "تمكين"، للتخفيف من معاناتهم خلال فصل الشتاء الحالي.

وقال اعلام صندوق المبادرات المجتمعية "تمكين"، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه على مدار يومين جرت توزيع أغذية تكونت من 30 طنا من المواد الأساسية التي تحتاجها العائلة، بالإضافة إلى اغطية ومدفأة لكل عائلة والبالغ عددها 3 الاف، في مخيمات أربيل ودهوك والسليمانية، لمواجهة البرد القارس، وبحضور ممثلي البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة وممثلي المصارف الخاصة ووزارة الهجرة والمهجرين في حكومتي بغداد وإقليم كوردستان.

وقال محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، إنه "من اجل التخفيف عن أبناء شعبنا من النازحين الذين واجهوا ظروفاً صعبة خلال موجة البرد القارس، قام البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة بتوزيع إغاثة عاجلة لتحسين أوضاعهم الانسانية".

وأضاف أن صندوق المبادرات المجتمعية تحت اشراف البنك المركزي يقدم الدعم الكامل لجميع فئات المجتمع بدون استثناء، ولكنه يركز على الفئات الأكثر هشاشة والتي تحتاج إلى دعم عاجل"، موضحا أن صندوق المبادرات المجتمعية سيستمر بتقديم الدعم لتمكين الانسان في هذه المخيمات من اجل العودة إلى حياتهم الطبيعية وممارسة انشطتهم التجارية".

من جهة أخرى، قال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، ان "رابطة المصارف الخاصة تفتخر بشراكتها الاستراتيجية مع البنك المركزي، اذ مجلس إدارة صندوق تمكين عقد اجتماعا عاجلا تحت قيادة معالي محافظ البنك المركزي من اجل اطلاق حملة اغاثة للتخفيف عن معاناة النازحين بسبب البرد القارس".

وأوضح أن القطاع المصرفي مازال الداعم الحقيقي للمجتمع، عبر المبادرات المجتمعية المستمرة منذ العام 2015 وحتى الان.