المركزي العراقي يعلن جاهزيته لتغطية طلبات الحجاج والمسافرين من الدولار

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، تلبية جميع طلبات المصارف وشركات الصرافة من الدولار الأميركي، والمخصصة للحجاج والمسافرين والتحويلات الخارجية.

وذكر البنك، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "أسماء شركات الصرافة المخولة ببيع الدولار للمسافرين والحجاج متوفرة عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، بما يضمن انسيابية الإجراءات وتنظيم عمليات البيع وفق الضوابط المعتمدة".

ودعا البيان إلى "زيارة الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي للاطلاع على المصارف والشركات المتخصصة ببيع دولار المسافرين".

يذكر أن مصدراً في هيئة الحج والعمرة قد قال لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، إن اليوم الثلاثاء الموافق 21 نيسان سيشهد انطلاق أول رحلة برية تضم موظفي الهيئة وكوادر الإطعام والخدمات، ضمن التحضيرات لموسم الحج.

وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن في وقت سابق شمول جميع الحجاج العراقيين بعملية بيع الدولار المخصص للمسافرين براً وجواً، محدداً سقف (2000) دولار لكل حاج، وبسعر الصرف الرسمي البالغ (1320) ديناراً للدولار الواحد.