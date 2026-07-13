المركزي العراقي يطلق مبادرة بـ1.2 تريليون دينار لدعم 3 قطاعات (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أطلق البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، مبادرةً لدعم القطاعات ذات "الأثر الحيوي" بقيمة 1.2 تريليون دينار، مؤكداً شمولها قطاعي التربية والطب البيطري.

وجاء في وثيقة موقعة من نائب محافظ البنك المركزي وكالة، شيماء عباس، وردت إلى وكالة شفق نيوز، أنه انطلاقاً من دور البنك في دعم التنمية المستدامة من خلال تعزيز سيولة القطاع المصرفي، واستناداً إلى قانونه رقم (56) لسنة 2004 المعدل، تقرر إطلاق مبادرة لدعم القطاعات ذات الأثر الحيوي في التنمية المستدامة، بتخصيص يبلغ 1.2 تريليون دينار.

وأضافت الوثيقة أن المبادرة تشمل إنشاء المدارس الأهلية والمعاهد المهنية المتميزة، إلى جانب إنشاء جميع الملحقات الخاصة بهذه المدارس والمعاهد، فضلاً عن إنشاء مصانع الأدوية واللقاحات البيطرية، والمستشفيات والعيادات والمختبرات البيطرية، ومشاريع تصنيع مستلزمات الطب البيطري وملحقاتها.