المركزي العراقي يحث الثقافة على استلام "آثار نمرود الذهبية"

شفق نيوز/ دعا البنك المركزي، اليوم السبت، وزارة الثقافة لاستلام آثار ذهبية مودعة في خزائنه، من بينها "اثار النمرود" الشهيرة.

وذكر البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في ضوء اختيار بغداد عاصمةً للسياحة العربية لعام ۲۰۲5 من قبل المنظمة العربية للسياحة، ولأجل إرفاد المتاحف العراقية بالآثار الأصلية لتكون واجهة سياحية تستقطب السيّاح من مختلف بقاع العالم، يؤكد البنك المركزي العراقي وجود نحو (۲۳)صندوقا تحوي آثاراً ذهبية وتاريخية، كآثار النمرود، التي أودعت في خزائن البنك المركزي العراقي في سنوات سابقة للحفاظ عليها".

ودعا البنك المركزي وزارة الثقافة الى "تسلّم هذه الأمانات، لتعزيز محتويات المتحف الوطني العراقي، والمتاحف الأخرى".

وتعود آثار" النمرود"، جوهر الحضارة الآشورية، إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وتعتبر أشهر مواطن الآثار في بلد مهد الحضارات.

ويعد الكنز من أبرز الآثار التي عثر عليها في نينوى وبدأ التنقيب عنه عام 1988 وانتهى بعد أربع سنوات، وهو 613 قطعة من الأحجار الكريمة والمجوهرات المصنوعة من الذهب.