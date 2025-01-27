المرصد الزلزالي العرقي: نسجل يومياً 7 هزات أرضية والسبب يعود لعام 2017

شفق نيوز/ كشفت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية الاثنين، عن تسجيل البلاد نحو 7 هزات يومياً، فيما أشارت إلى أن الهزة التي سجلت اليوم على الحدود مع إيران "خفيفة".

وقال مدير قسم الرصد الزلزالي علي عبدالخالق، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة الهزة الأرضية التي حدثت اليوم، كانت بحدود 5 درجات داخل الحدود الإيرانية تحديداً في منطقة قصر شيرين، بينما كانت قوتها داخل الحدود العراقية 4،8 درجات وفقاً لقراءاة الأجهزة الخاصة بقوة رصد الهزات وتسجليها بصورة دقيقة".

وأضاف عبدالخالق، أن "مثلث حلبجة وكلار وخانقين أصبح نشطاً بعد تسجيل هزة أرضية قوية بحلبجة في إقليم كوردستان خلال العام 2017 حيث تسببت بتحرك الفوالق الأرضية وعند تحركها تحولت المنطقة إلى نشطة زلزالياً".

وأشار عبدالخالق، إلى أن "مراصد العراق تسجل يومياً ما بين هزة إلى سبع هزات تتراوح قوتها بين درجة إلى درجتين على مقياس ريختر، بالإضافة إلى تسجيل هزة أسبوعياً بمقدار ثلاث درجات مشعور بها ولكنها غير قوية ولا تسبب خسائر مادية"، مبيناً أن "العراق يقع ضمن الصفيحة العربية وهي تتلاقى مع الصفيحة التركية (الأناضولية) ومع الصفيحة الإيرانية ضمن المنطقة الحدودية بين الدول الثلاث".

وتابع عبدالخالق، قائلاً إن "النشاط يكون تحديداً ضمن سلسلة جبال زاكروس في الجهة الشمالية الشرقية للعراق، وعند تحرك الفوالق الأرضية التكتونية ضمن خط الجبال تصدم الصفيحة العراقية العربية بالصحيفتين الأناضولية والإيرانية فتحدث هزات أرضية".

من جانبه، أفاد سكان محليون في محافظة كركوك، بأنهم شعروا بهزة أرضية خفيفة وفعت في المحافظة، مؤكدين أن هزة اليوم هي الأكثر شعوراً بها منذ سنوات.

وفي وقت سباق من اليوم، أعلنت الهيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجات ضربت محافظة ديالى قرب الحدود الإيرانية.

بالمقابل، أصدر المرصد الإيراني، اليوم، توضيحاً بشأن الهزة الأرضية التي ضربت الحدود مع العراق، مؤكداً أنه "زلزال" و كان بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، في حين بلغ عمقه 8 كيلومترات تحت سطح الأرض، بينما أعلنت السلطات المحلية عدم وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.