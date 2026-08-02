المرشد الإيراني يوجه رسالة تقدير للعراقيين (صور)

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، يوم الأحد، بأن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وجّه رسالة شكر وتقدير للشعب العراقي وأصحاب المواكب، وذلك تقديراً لاستضافتهم وخدمتهم لزوار أربعينية الإمام الحسين.

وذكرت الوكالة أن ممثل الولي الفقيه محافظة في خوزستان، عبد النبي موسوي، زار معبر شلمجة (الشلامجة من الجانب العراقي) الحدودي في العراق، وأبلغ عن رسالة خامنئي للشعب العراقي، وكذلك قدم لهم لوحة تكريم.

وبحسب ما نقلته الوكالة، فقد جاء هذا اللقاء بحضور مدير المركز الثقافي لجنوب العراق رعد الباهلي، وقال موسوي إن "خدمة زوار أبي عبد الله الحسين هي شرف كبير، وما نشهده اليوم في الطرق المؤدية إلى كربلاء هو مظهر رائع من المحبة والإخلاص والتضامن بين شعبي إيران والعراق في طريق سيد الشهداء".

وأضاف: "لقد وقف الشعب العراقي وأصحاب المواكب، ببذل أموالهم وجهدهم وسمعتهم، بإخلاص لخدمة زوار الإمام الحسين، وقد سجلت هذه الاستضافة الكريمة مشاهد خالدة من الأخوة والتضامن بين شعبي إيران والعراق."

وذكرت "فارس" أن في ختام هذا اللقاء، "تم، نيابة عن قائد الثورة الإسلامية، تقديم لوحة تكريم ورسالة تقدير لأصحاب المواكب والمسؤولين والشعب العراقي، إلى الخدام والقائمين على تقديم الخدمات في معبر شلمجة".

وكان رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، قد أعلن أمس السبت، دخول 4,007,257 زائراً إلى العراق خلال الفترة الممتدة من الأول من شهر محرم حتى ليلة الجمعة.

ويحيي المسلمون الشيعة في محافظة كربلاء العراقية ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء، وهي ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 61 للهجرة (680 ميلادية).