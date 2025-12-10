المرحلة الأولى لرجال الأعمال.. العراق يطلق تأشيرات إلكترونية للأتراك

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت السفارة العراقية في تركيا، يوم الأربعاء، عن المباشر بنظام منح تأشيرات دخول إلكترونية للمواطنين الأتراك، مبينة أنه سيُطبّق على المستثمرين ورجال الأعمال في المرحلة الأولى منه.

وقال السفير العراقي لدى أنقرة ماجد عبد الرضا حسن اللجماوي، خلال حفل نظمته السفارة للتعريف بالنظام الجديد، إن العمل بنظام التأشيرة الإلكترونية الجديد مع تركيا بدء رسمياً، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأوضح أن هذا النظام جاء نتيجة تعاون مشترك بين وزارتي الخارجية والداخلية في العراق.

من جانبه، أكد المدير العام للأحوال المدنية والجوازات في العراق نشأت الخفاجي أن العراق دخل "مرحلة تحول جذري"، لافتاً إلى أن إجراءات التأشيرة الإلكترونية انطلقت هذا الأسبوع في أنقرة، على أن تبدأ الأسبوع المقبل في إسطنبول.

بدوره، أوضح ممثل وزارة الداخلية العراقية عباس البهادلي، أن نظام التأشيرات الجديد سيُطبّق أولاً على المستثمرين ورجال الأعمال، وأن نتائج طلبات التأشيرة يمكن أن تصدر خلال 24 ساعة.

وأضاف أن هذا النوع من التأشيرات سيتضمن مزايا خاصة من بينها إمكانية التمديد.

وأكد أن الهدف من النظام هو تسهيل فرص الاستثمار وممارسة الأعمال داخل العراق للمستثمرين ورجال الأعمال القادمين من تركيا.