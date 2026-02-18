المرجع السيستاني يعلن يوم غد الخميس أول أيام شهر رمضان

شفق نيوز- النجف

أعلنت المرجعية الدينية العليا في النجف، مساء اليوم الأربعاء، عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان وبذلك يكون يوم غد الخميس أول أيام شهر الصوم.

وذكر المكتب في إشعار مقتضب اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني أكد أن يوم غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان.

وفي السياق، أعلن رئيس فريق بابل الفلكي، حيدر الهلالي، نجاح الفريق في رصد هلال شهر رمضان في سماء محافظة بابل، رغم وجود بعض العوائق الجوية.

وقال الهلالي، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "فريق بابل الفلكي أجرى عملية رصد هلال شهر رمضان، حيث كان القمر موجوداً فلكياً منذ يوم أمس، بعد ولادته، إلا أن الرؤية لم تتحقق في ذلك الوقت من الناحية الشرعية".

وأضاف أن "الهلال كان موجوداً اليوم أيضاً، ورغم أن الأجواء في بابل شهدت وجود غبار أثر جزئياً على صفاء السماء، إلا أن فريق الرصد تمكن من رؤية الهلال وتوثيق ظهوره، ما يؤكد بداية شهر رمضان".

وأشار الهلالي إلى أن "عمليات الرصد تمت باستخدام وسائل الرصد الفلكية المعتمدة، مع متابعة دقيقة لموقع الهلال وارتفاعه فوق الأفق، فضلاً عن مراقبة الظروف الجوية التي تؤثر على وضوح الرؤية".

وتابع أن "فريق بابل الفلكي يواصل عمله في متابعة الأهلة والمناسبات الفلكية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، للمساهمة في تحديد بدايات الأشهر الهجرية وفق المعايير الفلكية والشرعية".

وختم الهلالي تصريحه بالقول: "نهنئ الشعب العراقي والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان، سائلين الله أن يجعله شهر خير وبركة وأمن وسلام على العراق والعراقيين، وكل عام وأنتم بألف خير".

يُذكر أن فرق الرصد الفلكي في محافظة بابل تجري عمليات متابعة دورية للأهلة، وتقدم معلومات فلكية تسهم في دعم الجهات الدينية والرسمية المختصة بإعلان بدايات الأشهر الهجرية.