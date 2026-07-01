المرجعية الدينية في النجف تفتي بحرمة إلقاء مياه "المجاري والمخلّفات الطبية" في الأنهار

شفق نيوز– النجف

أصدر مكتب المرجع الأعلى في النجف آية الله علي السيستاني، يوم الأربعاء، جواباً عن استفتاء بشأن تفشي ظاهرة التعدي على الأنهار في العراق عبر تصريف مياه المجاري غير المعالجة، وإلقاء النفايات الصلبة والمخلفات الطبية والكيميائية، وما يترتب على ذلك من أضرار بيئية وصحية.

وجاء في نص الجواب الصادر عن مكتب المرجعية، والذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مياه المجاري غير المعالجة والنفايات الصلبة والمخلفات الطبية والكيميائية لا يجوز إلقاؤها في الأنهار، لما يؤدي إليه من الإضرار العام بالناس، والفاعل لذلك آثم شرعاً، بل ضامن لما يترتب عليه من الأضرار في بعض صور المسألة".

وشددت المرجعية على حظر مخالفة القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، داعية الجهات المسؤولة إلى توفير السبل البديلة للتخلص من هذه المخلفات بما يحافظ على البيئة والصحة العامة، كما حثت المواطنين على التحلي بالحكمة والشعور بالمسؤولية تجاه هذا الأمر الذي يرتبط بمصالح الجميع.

ويأتي صدور هذا الموقف الشرعي عقب انتشار مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر قيام مؤسسات عدة برمي مخلفات طبية وصناعية صلبة، فضلاً عن تصريف مياه المجاري في مجريي نهري دجلة والفرات، وسط تحذيرات متصاعدة من خبراء الصحة من خطر انتشار الأوبئة جراء هذه الممارسات.