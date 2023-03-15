المراعي الخضراء تضاعف أسعار المواشي في ديالى

شفق نيوز/ أعلن مربو المواشي في ديالى، يوم الأربعاء، ارتفاع أسعارها بنسبة 100% لأسباب عديدة أبرزها الأمطار والمراعي الخضراء وارتفاع أسعار المواشي المستوردة.

وقال ماجد الطليحي (صاحب أكبر قنوات على مواقع التواصل الاجتماعي تعنى بالمواشي في الوطن العربي)، إن "موجات الأمطار الغزيرة وازدهار المراعي مرة أخرى اسهم بثورة كبيرة من قبل المربين لسحب المواشي من الأسواق ومن عموم المناطق والعزوف عن بيعها سعياً لأرباح ومكاسب مالية جديدة".

وأضاف الطليحي، لوكالة شفق نيوز، أن "ديالى شهدت خلال المواسم قبل الحالي تصفية للمواشي (الأغنام والأبقار) بسبب الجفاف القاحل فيما انعكست المعادلة خلال الموسم الحالي وبات المربي يجمع المواشي رافضا بيعها بأي أسعار تعرض".

وأكد أيضاً "ارتفاع أسعار المواشي في ديالى بنسبة 100%، وهي سابقة كبيرة في الثروة الحيوانية بسبب عودة المراعي والأمطار وارتفاع أسعار المواشي المستوردة بسبب تذبذب أسعار الدولار .

واشار الطليحي، إلى "ارتفاع اسعار اللحوم من 10- 18 ألف دينار للكيلوغرام الواحد"، مؤكداً أن "الأسعار قابلة للزيادة بسبب ارتفاع أسعار المواشي المستمر".

ويشكو مزارعون ومربون للثروة الحيوانية، خلال المواسم الماضية من تدهور المهن والمصالح وتحولها إلى خسائر جسيمة تستنزف الأموال بسبب حظر استيراد الأعلاف وقلتها في الأسواق المحلية وتدهور أسعار صرف الدولار إلى جانب الجفاف وشح الأمطار.