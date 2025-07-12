المدينة تتنفس.. سامراء بلا "ساتر" لأول مرة منذ 20 عاماً

شفق نيوز- صلاح الدين

رفعت السلطات الحكومية العراقية، يوم السبت، الساتر الأمني عن مدينة سامراء بعد نحو 20 عاماً على تشييده.

وأشار المكتب الإعلامي لمحافظ صلاح الدين، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "المباشرة رسميّاً اليوم برفع الساتر الأمني المحيط بمدينة سامراء، ونقله إلى الموقع الجديد الذي جرى تحديده بالتنسيق الكامل مع القيادات الأمنية، بعد جهود حثيثة واجتماعات مكثفة استمرت لأشهر، تم فيها مراعاة الاعتبارات الأمنية من جهة، وفتح آفاق عمرانية وخدمية لمدينة سامراء من جهة أخرى".

ووفقاً للبيان، لقد وُضع هذا الساتر في أعقاب التفجير الإرهابي الذي استهدف الإمامين العسكريين (عليهما السلام) عام 2006، وما تلاه من تهديدات أمنية استدعت إجراءات استثنائية، ظلّت قائمة لأكثر من سبعة عشر عاماً، وأثّرت بشكل مباشر على التوسعة الخدمية والعمرانية في المدينة.

وأضاف أن "مشروع تحويل مسار الساتر واجه تحديات فنية وإدارية عديدة، كان أبرزها التداخل في الحدود الإدارية بين ناحية المعتصم وقضاء الدور، إلّا أن الجهود الاستثنائية عبر سلسلة اجتماعات موسّعة ضمّت قيادة عمليات سامراء وقيادات سرايا السلام والجهات الإدارية ذات العلاقة، أسفرت عن الوصول إلى اتفاق نهائي وشامل ينهي معاناة المدينة، بعد عقد ما يقارب (9) اجتماعات أمنية وتنفيذية، جرى خلالها دراسة جميع الخيارات المتاحة بما يضمن سلامة المدينة ويُعيد الحيوية إلى أراضيها المحجوبة طيلة السنوات الماضية".

وأوضح البيان، أن هذه انطلاقة جديدة نحو إنعاش المدينة، ويفتح المجال أمام تنفيذ مشاريع خدمية وتخصيص أراضٍ سكنية وبناء مؤسسات تعليمية وصحية وخدمية متعددة، بما يُسهم في تحسين واقع سامراء ويُعيد إليها مكانتها الحقيقية.

وفي العام الماضي، سلطت قناة "NBC" الأمريكية الضوء على الجدار الإسمنتي الذي أقيم في مدينة سامراء بهدف حمايتها من الهجمات الإرهابية التي تسببت في تفاقم "الاقتتال المذهبي"، لكنه أصبح الآن بنظر البعض بمثابة سجن، يقوض تمدد المدينة عمرانياً وتنموياً.