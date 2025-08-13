المدن العراقية خارج مؤشرات الحرارة العالمية (جدول)

شفق نيوز- بغداد

خلا جدول أعلى درجات الحرارة المسجلة عالمياً خلال الساعات الـ24 الماضية من أي مدينة عراقية، وفق بيانات الطقس العالمية، والتي تصدرتها مدينة عبادان الإيرانية بـ 48.6 مئوية.

وجاءت الأحساء في السعودية ثانية بدرجة حرارة بلغت 48.5 مئوية، تلتها الأهواز وأوميدية في إيران بـ 48.2 مئوية لكل منهما، ثم صفی‌ آباد دزفول الإيرانية بـ 47.4 مئوية، والقيصومة في السعودية بـ 47.3 مئوية.

كما سجل مطار العقبة في الأردن 47 مئوية، والعلا السعودية 46.8 مئوية، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام 46.7 مئوية، والقريات السعودية 46.4 مئوية.