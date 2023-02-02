المخدرات في العراق خلال شهر.. اعتقال 1400 متهم وضبط 63 كغم

شفق نيوز / كشفت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، عن إحصائية بأعداد المعتقلين بتهم تجارة وتعاطي وترويج المواد المخدرة في البلاد.

وأشار مدير إعلام المديرية، العقيد بلال صبحي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى "اعتقال 16 ألفاً و851 متهماً بتجارة وترويج وتعاطي المواد المخدرة خلال العام 2022، إضافة إلى ضبط نحو نصف مليون طن من المخدرات و15 مليون حبة مخدرة، خلال المدة المذكورة".

وأضاف صبحي، أن "520 شخصاً ألقي القبض عليهم، كانوا دون سن 18 عاماً (حدث)، فضلاً عن اعتقال 250 امرأة من بين إجمالي الملقى القبض عليهم بتهمة المخدرات"، مؤكداً أن "المواطنين كان لهم دور كبير في عمليات إلقاء القبض على المتهمين".

وقال إن "القضاء العراقي، كان له دور حاسم في مساندة المديرية، إذ حكم على 7 آلاف و898 متهماً بتجارة المخدرات، خلال العام 2022 فقط".

وفيما يخص نشاطات مديرية مكافحة المخدرات خلال العام 2023، لفت صبحي، إلى أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أصدر توجيهات حازمة لتفكيك شبكات تجارة المخدرات، واعتقال كبار التجار، وجرى إلقاء القبض على أكثر من 1400 متهم بتجارة وترويج وتعاطي المواد المخدرة، وضبط 63 كغم من المواد المخدرة وأكثر من 500 ألف حبة من (الكبتاجون) المخدرة".