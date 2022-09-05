المخدرات في الطب العدلي.. حصيلة "صادمة" من المضبوطات والمتهمين خلال 8 أشهر في العراق

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، يوم الاثنين، حصيلة "هائلة" للاشخاص المقبوض عليهم بتهمة المخدرات منذ ثماني أشهر وصل إلى 11 ألف متهم، وفيما كشفت إجمالي الكميات المضبوطة من تلك المواد في الفترة ذاتها، أوضحت آلية التعامل معها وصولاً إلى إتلافها.

وقال مدير إعلام مكافحة المخدرات، العقيد بلال صبحي، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات مستمرة بعملياتها في محاربة ومطاردة تجار المخدرات، حيث تم إلقاء القبض خلال الشهر الماضي فقط، على أكثر من 1350 متهماً، ليصبح مجموع المتهمين خلال فترة ثمانية أشهر الماضية 11 الف متهماً بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات".

وأضاف صبحي، "كما تم ضبط ما يقارب من 300 كيلوغرام من المواد المخدرة، فضلاً عن ضبط أكثر من 14 مليون حبة من حبوب الكبتاجون والمؤثرات العقلية، وهذا يدل على أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات والاجهزة الأمنية كافة جادون في محاربة تجار المخدرات".

وأشار الضابط، إلى أن "المواطن كان له دور كبير في تفكيك العديد من تلك الشبكات الإجرامية، من خلال الاتصال بالخط الساخن للمديرية العامة لمكافحة المخدرات المرقم 178"، مبينا أن "هذا الخط مجاني، ويعمل في المحافظات العراقية كافة".

وأوضح صبحي، أن "الكميات التي يتم ضبطها من قبل مفارز المديرية أو من باقي الاجهزة الأمنية الأخرى، تُخزّن في دائرة الطب العدلي بوزارة الصحة، وليس في وزارة الداخلية، حيث يتم إحالتها إلى الدائرة المذكورة لغرض الفحص، وهناك توجد لجنة مختصة مهمّتها فحص وخزن وإتلاف هذه المواد المخدرة، وهذه اللجنة برئاسة قاضي من الصنف الأول، وبرئاسة وعضوية وزارتي الداخلية والصحة والأمن الوطني".