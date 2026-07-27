"المخالفة بـ200 ألف دينار".. رادارات وغرامات مشددة في البصرة خلال الأربعينية (صور)

شفق نيوز- البصرة

أعلنت مديرية مرور البصرة، يوم الاثنين، تعزيز إجراءاتها المرورية بالتزامن مع الزيارة الأربعينية، عبر نشر دوريات رادارية على الطرق الداخلية والخارجية، وتفعيل الرصد الإلكتروني للمخالفات، إلى جانب تنظيم حركة المركبات وتفويجها باتجاه محافظة ذي قار.

وقال مدير إعلام مرور البصرة، جمال ناصر، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية خصصت 9 دوريات رادارية للعمل خلال الزيارة الأربعينية، بينها خمس دوريات تابعة لمحافظة البصرة، وأربع دوريات تعزيزية من محافظة الأنبار".

وأوضح أن "السرعة المحددة على الطرق الخارجية تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة للمركبات الصغيرة، و100 كيلومتر في الساعة للمركبات الكبيرة، فيما حُددت السرعة على الطرق الداخلية، بما فيها طريق الشلامجة، بـ100 كيلومتر في الساعة للمركبات الصغيرة، و80 كيلومتراً في الساعة للمركبات الكبيرة".

وأضاف ناصر، أن "المنظومة المرورية لا تقتصر على رصد السرعة فقط، بل تشمل أيضاً رصد مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة"، موضحاً أن "العمل يتم من خلال مفرزتين، الأولى راصدة تستخدم أجهزة الرادار لتوثيق المخالفة، والثانية قابضة تتولى إيقاف المركبة، وإبلاغ السائق بالمخالفة، وتسليمه الغرامة الأصولية، التي تبلغ 200 ألف دينار".

وأشار إلى أن "المديرية عززت انتشار المفارز المرورية على الطرق المؤدية إلى كربلاء، إلى جانب اعتماد خطة لتفويج المركبات بسرعات محددة وصولاً إلى محافظة ذي قار، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، ويقلل من الزخم، ويسهم في الحفاظ على سلامة الزائرين خلال الزيارة الأربعينية".

هذا وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم أمس الأحد، ارتفاع عدد الزائرين الوافدين إلى البلاد منذ الأول من شهر محرم إلى أكثر من 1.5 مليون زائر من مختلف دول العالم، مع استمرار تدفق الزائرين لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وتشهد محافظة كربلاء سنوياً توافد ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين، وسط إجراءات أمنية وخدمية واسعة.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء، وهي ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 61 للهجرة (680 ميلادية).