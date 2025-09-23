المخابرات العراقية تنفي صحة وثائق مزعومة بشأن إعلامي

شفق نيوز- بغداد

نفى جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، صحة الوثائق المتداولة التي نسبتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للجهاز، والتي ادعت ارتباط أحد الإعلاميين به، جملة وتفصيلاً.

أكد ذلك إعلام الجهاز في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، مضيفاً أنه سيلاحق مروجي هذه الوثائق ويتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في نشر هذه الادعاءات.

ودعا، وسائل النشر والمحللين وناشطي التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والاعتماد على المصادر الموثوقة في تناول القضايا المتعلقة بسمعة مؤسسات الدولة والمواطنين.

وشهد أحد البرامج الحوارية العراقية عرض ضيف وثائق زعم أنها تكشف ارتباط زميله الضيف الآخر، الذي يحمل وجهات نظر متضادة معه، بالمخابرات العراقية وأنه أحد مصادرها وتسلمه راتباً منها

وأثارت هذه الوثائق جدلاً واسعاً بين المتابعين وأشعلت نقاشات حول صحة هذه الاتهامات والتحقق من مصادرها.