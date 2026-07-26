المخابرات العراقية تعيد "الدراجي" بعد احتجازه في سوريا لأكثر من 20 يوماً

رحيم الدراجي بعد عودته من سوريا إلى العراق/ صورة مرفقة مع بيان المخابرات العراقية

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، ليل الأحد- الاثنين، إعادة مواطن عراقي إلى البلاد بعد احتجازه في سوريا لأكثر من 20 يوماً على خلفية اشتباه أمني.

وذكر الجهاز في بيان، أن "جهوده أسفرت عن إعادة المواطن رحيم الدراجي، البالغ من العمر 53 عاماً، إلى أرض الوطن سالماً، بعد احتجازه داخل الأراضي السورية".

وأوضح أن الدراجي كان يعمل سائقاً لنقل الركاب بين العراق وسوريا، قبل أن يتم احتجازه لأكثر من 20 يوماً بسبب اشتباه أمني، من دون الكشف عن طبيعة الاشتباه أو الجهة التي تولت احتجازه.