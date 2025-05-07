المخابرات العراقية تعزز حضورها في كركوك

شفق نيوز/ افتتح محافظ كركوك رئيس اللجنة الأمنية العليا ريبوار طه، يوم الأربعاء، المبنى الجديد لجهاز المخابرات الوطني العراقي في المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظ ريبوار طه، افتتح اليوم لمبنى الجديد لجهاز المخابرات الوطني العراقي في المحافظة، بحضور كل من رئيس مجلس محافظة كركوك محمد إبراهيم الحافظ، وقائد عمليات كركوك، والنائبين الإداري والفني، وقائد شرطة كركوك، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة".

وبين أن "افتتاح المبنى جاء في إطار جهود تعزيز القدرات الاستخبارية والأمنية في كركوك، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات الأمنية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة في مواجهة التحديات المختلفة".

وفي كلمة له خلال مراسم الافتتاح، عبّر المحافظ ريبوار طه، عن بالغ تقديره لـ"جهود منتسبي جهاز المخابرات الوطني، مشيدًا بدورهم الفاعل في حفظ الأمن والاستقرار، وكشف التهديدات المحتملة، ومساندة باقي الأجهزة الأمنية في فرض سلطة القانون في عموم المحافظة".

وثمّن المحافظ "الدور الكبير الذي تضطلع به القيادات الأمنية والعسكرية، من ضباط ومنتسبين، في تعزيز التعايش السلمي بين مكونات كركوك، وضمان تقديم الخدمات للمواطنين في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة".

وقال طه، إن "افتتاح هذا المبنى يمثل خطوة مهمة ضمن مشروع وطني متكامل يهدف إلى دعم المؤسسات الأمنية وتعزيز قدراتها، وإن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية لخدمة أبناء كركوك كافة، دون تمييز".

وأكد أن "الإدارة المحلية ستواصل دعمها الكامل للأجهزة الأمنية بكل صنوفها"، مشيرًا إلى أن "كركوك تمضي بثبات نحو مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا، بفضل تضحيات أبطال القوات الأمنية والمخابراتية".

وقد جرت عقب الافتتاح، بحسب البيان، جولة في أروقة المبنى الجديد، حيث اطّلع الحضور على أقسامه وتجهيزاته، وسط إشادة عامة بالتنظيم والإمكانيات الفنية المتوفرة التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الأداء الاستخباري في المحافظة.