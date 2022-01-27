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المخابرات العراقية تضبط "معسل" مخالف للشروط في موانئ البصرة

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-27T09:39:28+0000
المخابرات العراقية تضبط "معسل" مخالف للشروط في موانئ البصرة

شفق نيوز/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم الخميس، عن ضبط المخابرات الوطنية حاويتين تحتوي مادة "المعسل" ممنوعة من الاستيراد في منفذ ميناء ام قصر الشمالي في البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وقالت الهيئة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها تمكنت بجهود ومتابعة دقيقة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي ومن خلال تنسيق العمل مع جهاز المخابرات الوطني من ضبط حاويتين تحتوي على (مادة المعسل الممنوع من الاستيراد) متروكة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، حيث تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة اصحاب العلاقة .

وأوضح أنه تم تنظيم محضر ضبط اصولي واحالة الكيفيية الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين  .

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