"المحيبس" يشعل شجاراً بالرصاص الحي في الكوت

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في واسط، اليوم الثلاثاء، بإندلاع شجار مسلح وسط المحافظة بسبب لعبة "المحيبس".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شجاراً اندلع، مساء اليوم، وسط مدينة الكوت مركز محافظة واسط بسبب لعبة المحيبس"، مشيراً إلى "استخدام الرصاص الحي في المشاجرة".

وأضاف المصدر، أن "الشجار انتهى باصابة شخص بجروح خطيرة، نقل على أثرها للمستشفى لغرض تلقي العلاج"، لافتاً إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بفتح تحقيق بالحادث".

وشهدت مناطق عراقية عدة خلال اليومين الماضيين، اشتباكات مسلحة بين الفرق الشعبية المختصة بلعبة "المحيبس" الرمضانية الشهيرة التي يمارسها العراقيون بعد الفطور.