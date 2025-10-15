‏‏المحمداوي: شكلنا لجنة للأمن السيبراني والأسبوع المقبل سنتوجه لكوردستان لتأمين الانتخابات

شفق نيوز- بغداد

أعلن نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن، قيس المحمداوي، مساء اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة للأمن السيبراني لحماية العملية الانتخابية، وفيما أكد أن هناك تعاوناً مثمراً مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أشار إلى أنهم سيتوجهون إلى إقليم كوردستان الأسبوع المقبل.

وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "هناك تعاوناً مثمراً مع مفوضية الانتخابات لإنجاح العملية الانتخابية ضمن منهاج اللجنة وآخر الاستعدادات للانتخابات، ولدينا زيارة الى الإقليم الأسبوع المقبل لغرض متابعة تأمين الانتخابات".

وأضاف، "تم تشكيل لجنة أمن سيبراني ستتابع سير العملية الانتخابية وسيكون لها دور في التصدي لأي خروقات، ما يضيف مزيداً من الطمأنينة للمواطن".

وأشار المحمداوي، إلى أن القوات الأمنية تتعامل بحزم مع محاولات بيع وشراء البطاقات الانتخابية، مؤكداً "وجود عمليات استباقية والقبض على عدد من الذين يروجون لبيع البطاقات الانتخابية".

وتابع: "لا يمكن لأي شخص أن يستخدم بطاقة المرشح من خلال البصمة أو الصورة، ولا يمكن لأي شخص أن يستخدم بطاقة شخص آخر، ولا يمكن لأي شخص أن يدلي بصوته وهو خارج أي محطة انتخابية".

وأوضح أن "كاميرات المراقبة الموضوعة ستراقب العملية الانتخابية بشكل دقيق ولا يمكن أن تكون آلية بيع وشراء الأصوات والبطاقات مجدية، لأنه لا يمكن استخدام البطاقة إلا من قبل صاحبها".

وأردف المحمداوي: "لدينا توصيات واضحة تتابعها القوات الأمنية بإشراف السلطة القضائية للتصدي لاستهداف المرشحين والمقرات وهناك عمليات استباقية كثيرة للحفاظ على الاستقرار الأمني لخلق جو مناسب لإجراء العملية الانتخابية".

وأضاف، ان "هناك توجيهاً من القائد العام للقوات المسلحة بمواصلة وتكثيف الجانب الاستخباري للوصول إلى قتلة عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني"، مشيراً إلى أن المشهداني "تعرّض إلى محاولة اغتيال سابقة وتم إلقاء القبض على الجناة".

وتعهّد المحمداوي بمواصلة البحث وإلقاء القبض على الفاعلين، مشيراً إلى أن "العملية تنم عن مدى جبن وخسة الفاعلين، وينبغي الابتعاد عن هكذا أشكال من التنافس السياسي".