المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً بإيقاف وحجب المواقع الاباحية في العراق كافة

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الخميس، امراً ولائياً بحجب المواقع الاباحية في جمهورية العراق كافة.

وصدر الحكم بناءً على الطلب المقدم من قبل النائب في البرلمان العراقي باسم خزعل خشان المدعي في الدعوى المرقمة ( 325 / اتحادية /2023 ) المتضمنة طلبه بإصدار امراً ولائياً بحجب المواقع الإباحية لحين البت بالدعوى المذكورة .

وذكرت المحكمة الاتحادية العليا في بيان اليوم، ان المحكمة قررت استناداً الى احكام المادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 الحكم بإلزام كل من وزير الاتصالات ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات إضافة لوظيفتيهما بإيقاف وحجب المواقع الاباحية كافة في جميع أنحاء جمهورية العراق، أمراً ولائياً ملزماً للسلطات كافة وصدر بالاتفاق.

وكانت وزيرة الاتصالات هيام الياسري قد وجهت نهاية العام 2022 بحجب المواقع الاباحية في العراق، ولاقى القرار ترحيبا من قبل الأوساط الشعبية، السياسية الإسلامية، والجهات الدينية.

وجاء القرار، بعد أيام من قرار لوزارة المواصلات في حكومة اقليم كوردستان بحظر المواقع "الإباحية".

وفي أيلول سبتمبر 2015، صوّت البرلمان العراقي لصالح قرار يلزم وزارة الإتصالات بحجب المواقع الإباحية الموجودة على شبكة الإنترنت، إلا أن القرار لم يتم تفعيله بشكل تام.

يشار إلى أن جميع المواقع الإلكترونية في العراق أصبحت مفتوحة بعد عام 2003، بعد أن كان نظام الرئيس الراحل صدام حسين قد حجب الكثير منها.