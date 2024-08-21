المحكمة الاتحادية تحسم عائدية الأراضي الزراعية في العراق

شفق نيوز/ حسم المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء، عائدية الأراضي الزراعية في البلاد، لصالح وزارة الزراعة حصراً.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن ذلك جاء بعد الاستيضاح المقدم من وزير الزراعة عباس جبر المالكي، إلى المحكمة الاتحادية العليا يوم 11 / 7 / 2024 حول عائدية الاراضي الزراعية.

وأوضح الخزاعي، أن "المحكمة الاتحادية أجابت بكتابها ذي العدد 142 في 8 / 8 / 2024 بأن الاراضي الزراعية والبساتين مستثناة من تخصيصها إلى المحافظة، شأنها شأن كل الأراضي الواردة في المادة (7 / حادي عشر / 2 / اولا)".

وأضاف أن "هذا القرار يؤكد على أن الاراضي الزراعية (اتحادية) وهي مسؤولية وزارة الزراعة حصراً، باعتبارها صاحبة الاختصاص الوحيد في هذا المجال، ما يفتح الباب واسعاً امام تطوير الواقع الزراعي والنهوض به في جميع المحافظات".