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المحكمة الاتحادية العليا توقف صرف 70 مليار دينار لمكتب رئيس الوزراء

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-17T11:36:05+0000
المحكمة الاتحادية العليا توقف صرف 70 مليار دينار لمكتب رئيس الوزراء

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا وهي اعلى سلطة قضائية في البلاد، يوم الإثنين، امراً ولائياً بإيقاف صرف 70 مليار دينار مخصصة لمكتب رئيس الوزراء ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وذكر بيان للمحكمة ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "أصدرت الامر الولائي المرقم ( 31 / اتحادية / امر ولائي /2022 ) المتضمن ايقاف صرف المبلغ المخصص لمكتب رئيس الوزراء بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم ( 226 لسنة 2022 ) والبالغ مقداره ( 70 مليار دينار) ولحين حسم الدعوى المقامة امامها بالعدد ( 228 / اتحادية / 2022 ) للطعن بعدم صحة القرار انف الذكر".

 

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