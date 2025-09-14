المحتوى الهابط يطيح بـ"فهد مودل" في بغداد

شفق نيوز- بغداد

اعتقلت قوة تابعة لوزارة الداخلية العراقية، مساء الأحد، المدعو "فهد مودل" في إحدى مناطق العاصمة بغداد، بتهمة "المحتوى الهابط".

وذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "جهوداً ميدانية من خلال متابعة محل تواجد المدعو (فهد مودل) جرى إلقاء القبض عليه، وفقا لأحكام قانون العقوبات العراقي، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الأصولية بحقه".

وبحسب المصدر، يأتي ذلك، استناداً إلى إجراءات قانونية اتخذت من قبل لجنة مكافحة المحتوى الهابط التابعة لوزارة الداخلية.