المحتوى "الهابط" يطال مرشحة سابقة للانتخابات العراقية الأخيرة

أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بأن لجنة "المحتوى المخل بالحياء والآداب العامة - المحتوى الهابط سابقاً" في وزارة الداخلية اتخذت إجراءات بحق المدعوة "رنا أحمد" المرشحة السابقة للانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية العام 2025 في العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن اللجنة باشرت إجراءاتها بعد رصد قيام (أحمد) بنشر مقاطع مصورة على تطبيق "تيك توك" مخالفة للحياء والآداب العامة.

ولم تفز "رنا أحمد" في الانتخابات الأخيرة إلا أنها أصبحت مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد استضافتها أثناء الحملة الانتخابية في بعض البرامج التلفزيونية في قنوات فضائية عراقية.