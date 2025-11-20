المحتوى الهابط .. فرض غرامة مالية على "محمد الأمير" صاحب "كراند سمارة" في بغداد

شفق نيوز - بغداد

افاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن القضاء العراقي فرض غرامة مالية بحق المدعو "محمد الامير" صاحب مركز كراند سماره للتجميل في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه من خلال إجراءات لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، القضاء العراقي أصدر قراره بفرض غرامة مالية على "الأمير".

وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أعلنت في نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي، عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ضمن حملة مكافحة "المحتوى الهابط".

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "لجنة مكافحة المحتوى المخل بالحياء والآداب العامة في وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية بحق المدعو (الدكتور محمد الأمير)، صاحب مركز (كراند سمارة)".

وبينت أن هذا الإجراء يأتي على خلفية "قيامه بنشر محتوى يُعد مخلّاً بالحياء والآداب العامة".

وأعلنت وزارة الداخلية في حينها، استبدال اسم لجنة "المحتوى الهابط" بمصطلح لجنة "مكافحة المحتوى المخل بالحياء والآداب العامة".