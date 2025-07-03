المحتوى الهابط يطال "عمر" زوج الماكيرا "سارة"

شفق نيوز - بغداد

اتخذت لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، الإجراءات القانونية بحق زوج الماكيرا سارة المدعو "عمر".

وقال مصدر في الوزارة لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة اتخذت الإجراءات بحق الزوج لظهوره مع زوجته بمقاطع فيديو خادشة للحياء يبثها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ شباط 2023، تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدة أشخاص متهمين بنشر محتوى غير لائق، شملت مذكرات قبض وأحكام حبس.

وقد أطلقت الوزارة منصة "بلّغ" لتلقي البلاغات حول هذا النوع من المحتوى، وتلقت الآلاف من الإخبارات.