"المحتوى الهابط" يطال الفنانة العراقية "إيناس الخالدي"

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الخميس، أن لجنة وزارة الداخلية المسؤولة عن متابعة "المحتوى الهابط" من على منصات التواصل الاجتماعي رفعت دعوى قضائية ضد الفنانة العراقية "ايناس الخالدي".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة قررت إحالة "الخالدي" الى محكمة الجنح لغرض محاكمتها بتهمة المحتوى الهابط.

وأضاف، أن اللجنة أشرّت في تقريرها الخاص عن "الخالدي" وجود حركات مبتذلة، وإيحاءات لا أخلاقية في المحتوى الذي تقدمه.

وفي شهر حزيران الماضي من العام 2023 استدعى القضاء العراقي، البلوغر والفنانة المعروفة باسم (ايناس الخالدي).

وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فان "رئاسة محكمة استئناف الكرخ الثالثة وجهت مركز شرطة المسبح باستقدام (ايناس مؤيد أحمد) المعروفة باسم (ايناس الخالدي)، وفق أحكام المادة (403) عقوبات".

وشنت وزارة الداخلية العراقية ومجلس القضاء الأعلى منذ مطلع العام 2023 حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالسجن بحق العديد من أولئك الذين ينشرون لمثل هكذا محتوى.