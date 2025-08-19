المحتوى الهابط يطال التيكتوكر العراقية المغتربة "نادين الطائي"

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، أن لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية العراقية اتخذت الإجراءات القانونية بحق الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي و التيكتوكر المغتربة "نادي الطائي".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة اتخذت إجراءاتها بحق الطائي جراء تحريضها على التفكك الأسري والانحلال الأخلاقي للنساء العراقيات.

ونادين الطائي التي تعرف نفسها على انها اعلامية عراقية، قد هاجرت الى الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات، واشتهرت مؤخرا بفتح بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث فيها عن حقوق المرأة العراقية، وانها تحمل لواء الدفاع عنهن.