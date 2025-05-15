"المحتوى الهابط" والطائفي يطيح بـ3 أشخاص في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بأن قوة من مديرية الأمن الوطني، ألقت القبض على ثلاثة أشخاص في قضاء تلعفر ضمن محافظة نينوى، بتهمة نشر محتوى يُصنّف ضمن "المحتوى الهابط" والطائفي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المعتقلين الثلاثة تم رصدهم بعد نشرهم مقاطع تتضمن إساءات تمس الذوق العام، ومحتويات ذات طابع طائفي أثارت استياء بين سكان المنطقة".

وأضاف أن "السلطات القضائية قررت توقيفهم وفق الإجراءات القانونية النافذة، مع الاستمرار بالتحقيق في طبيعة المواد المنشورة ومصادرها، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء".

وأكد المصدر أن "القوى الأمنية تتابع بشكل مستمر هذا النوع من النشاطات الإلكترونية التي تهدد السلم المجتمعي، خاصة في المناطق التي تتسم بتنوعها المكوناتي".