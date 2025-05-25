المحافظة 19 تثير لغطاً في سؤال بكالوريا السادس.. والتربية توضح

شفق نيوز/ أثار سؤال ورد في أسئلة مادة الاجتماعيات لطلبة السادس الابتدائي، اليوم الأحد، لغطاً بين التلاميذ بعد استحداث محافظة جديدة قبل فترة قليلة.

وجاء في الفقرة الرابعة من السؤال السادس لمادة الاجتماعيات: "يتكون التقسيم الإداري لوطننا من (19،18،16) محافظة"، على أن يختار الطالب الإجابة الصحيحة من بين هذه الخيارات.

وتباينت أجوبة التلاميذ بين 18 محافظة كما في السابق، وبين من اختيار 19 محافظة وفق التحديث الجديد للمحافظات.

وللوقوف على الإجابة الصحيحة تواصلت وكالة شفق نيوز مع المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، الذي أوضح أن "الأسئلة وضعت حسب المنهج الموجود، وكذلك الإجابة النموذجية هي تكون وفقاً لما موجود في المنهج، وليس على الأخبار".

وأضاف السيد لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة التربية لم تُحدث المناهج الدراسية لحد الآن لكي يتم إضافة المحافظة 19، لذلك الإجابة الصحيحة وحسب ما موجود في المنهج هي 18 محافظة".

ودخل قانون استحداث محافظة حلبجة في 5 مايو/أيار الجاري، حيّز التنفيذ، بعد نشره في العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية، لتُعلن بذلك رسمياً كمحافظة مستقلة، حاملةً الرقم 19 على مستوى العراق والرابعة ضمن إقليم كوردستان.

وكان مجلس النواب العراقي، صوّت يوم 14 نيسان/ أبريل 2025، على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، ليتم بعدها تصديقه من قبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الذي أصدر مرسوماً جمهورياً بذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في 29 نيسان/ أبريل داخل قصر بغداد، بحضور نواب ومسؤولين وممثلي عوائل شهداء القصف الكيمياوي.