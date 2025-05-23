"المحافظات تعاني".. غضب برلماني من تأخر تمرير الموازنة

شفق نيوز/ حمّل النائب المستقل، حسين السعبري، يوم الجمعة، الحكومة متمثلة بوزارة المالية مسؤولية عدم إرسال جداول موازنة عام 2025 رغم إنقضاء نصف العام، مؤكداً أن هذا التأخير انعكس سلباً على المحافظات في الحصول على استحقاقاتها وخاصة التي تحت خط مستوى الفقر.

وقال السعبري لوكالة شفق نيوز، إن "الموازنة الثلاثية التي تم إقرارها للأعوام (2023-2024-2025) كانت تتضمن شرطا هو التصويت على الجداول، ومن المفترض رفع هذه الجداول يوم 30 كانون الأول/ديسمبر من العام 2024، لكن وبعد حوالي ستة أشهر لم تُرسل الحكومة جداول الموازنة إلى مجلس النواب للتصويت عليها".

وأكد، أن "هذا التأخير تسببت بمشاكل كثيرة في المحافظات التي تنتظر حصتها واستحقاقاتها من الموازنة، خاصة التي هي تحت خط مستوى الفقر مث الديوانية والمثنى وبابل، كما أثر عدم اكتراث وزارة المالية وجديتها بإرسال الجداول على الدرجات الوظيفية، وتسبب بحرج في الكثير من الأمور المالية للبلاد".

وأشار السعبري، إلى أن "اللجنة المالية في مجلس النواب كونها الجهة المعنية باستلام جداول الموازنة من الحكومة، تحدثت بأعلى صوتها وعقدت اجتماعات وأرسلت كتباً للجهات المعنية وصرحت في الإعلام، وبينت أن الكرة في ملعب الحكومة التي لم تُرسل جداول الموازنة إليها تمهيداً لعرضها في مجلس النواب والتصويت عليها".

واعتبر النائب في نهاية حديثه، أن "في حال عدم إرسال الحكومة لجداول الموازنة للبرلمان، فهذه تعد مخالفة دستورية واضحة وتتحمل الحكومة ورئيسها كل المسؤولية أمام الدستور والشعب".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، عزا في حديث سابق لوكالة شفق نيوز، أسباب تأخير إرسال جداول الموازنة، إلى "الوضع السياسي، وقرب إجراء الانتخابات"، متوقعاً: "ربما لا تكون هناك موازنة لعام 2025 بسبب عدم وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة لإرسالها إلى البرلمان".

بدوره، ذكر العضو الآخر في اللجنة، معين الكاظمي، في 18 نيسان/أبريل الماضي لوكالة شفق نيوز، أن الحكومة "غير جادة" في إرسال جداول موازنة معدلة لعام 2025.

هذا وأبدى عضو ثالث في اللجنة المذكورة، وهو سعد النوبي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، في 15 نيسان/أبريل الماضي، عن استغرابه من تأخر الحكومة في إرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "اللجنة ضغطت على وزير التخطيط ووزيرة المالية، وطلبت منهما توضيح سبب تأخير الإرسال، إلا أنها لم تتلقَ أي إجابة".

يذكر أن المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أرجع خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، في 16 نيسان/أبريل الماضي، سبب تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب لغاية الآن، إلى "تعديلات تخص تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان، مما تطلب إعادة سُبل الاحتساب".