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المحاضرون يصعّدون ويغلقون طرقاً ومبنى حكومة محلية بمحافظات عراقية

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-30T08:52:13+0000
المحاضرون يصعّدون ويغلقون طرقاً ومبنى حكومة محلية بمحافظات عراقية

شفق نيوز/ اقدم العشرات من المحاضرين في محافظة المثنى، اليوم الخميس، على خطوة تصعيدية جديدة من أجل المطالبة بحقوقهم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن " العشرات من المحاضرين المجانيين في المحافظة أقدموا على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة السماوة بالمناطق الشمالية من المحافظة والمحافظات الأخرى المجاورة".

وأضاف، ان " المحتجين يطالبون بتنفيذ قرار 315، وإصدار قرار بتجديد عقودهم مطلع العام الجديد 2022 وعدم المماطلة لحين اقرار الموازنة المقبلة".

وفي محافظة ذي قار جنوبي البلاد اغلق اولئك المحاضرون مبنى ديوان محافظة ذي قار، مجددين مطالبهم بالتعيين.

اما ديالى شرقا قطع المحاضرون أهم تقاطعات مدينة بعقوبة تقاطع البلدة مركز المحافظة، واتجهوا بعدها في مسيرة راجلة بشوارع المدينة وسط شلل مروري، وفقا لمراسل وكالتنا.

وقال المراسل أيضا إن خريجي التربية يغلقون معهد الإعداد والتدريب (معهد فنون البنين ) وسط بعقوبة مطالبين بتعيينهم.

وشهدت محافظة الديوانية جنوبا تظاهرة كبيرة للمحاضرين والاداريين، مطالبين بشمولهم بقرار 315.

وفي محافظة البصرة اقصى الجنوب اغلق المحاضرون مديرية التربية العامة.

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