المحاضرون يستعدون لإعلان "النفير العام" في العراق ونائبة تطمئن: سيتم تضمينهم بموازنة 2023

شفق نيوز/ دعت لجنة تنسيقية تظاهرات المحاضرين في العراق، يوم الأربعاء، الى "اضراب شامل ونفير عام" احتجاجاً على الغموض والمماطلة في ادراج تثبيتهم ضمن موازنة 2023، فيما كشفت نائبة عن مساع برلمانية لتضمينهم في الموازنة.

ودعت اللجنة التنسيقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، جميع المحاضرين في العراق الى النفير العام والتظاهر امام مديريات التربية في المحافظات الاحد المقبل، للمطالبة بتضمين تثبيتهم ضمن موازنة العام المقبل.

بدورها اكدت النائبة ناهدة الدايني، لوكالة شفق نيوز وجود مساع ومحاولات نيابية لادراج وتضمين تثبيت المحاضرين والاداريين ضمن موازنة 2023 باعتبارهم شريحة متضررة لسنوات طويلة.

ودعت الحكومة الى "حسم ملف المحاضرين والذي يعد ملزماً للحكومة ولا يمكن التراجع عنه لما تتطلبه العملية التربوية وما حققه المحاضرون من معالجات للشواغر ونقص الملاكات التربوية في عموم البلاد".

وتتجدد أزمة المحاضرين ضمن وزارة التربية بين الحين والآخر للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم رغم شمولهم بقرار التعاقد رقم 315 ورفع الرواتب بما يوازي الحد الادنى من الحاجات المعيشية، ما يضطرهم للخروج في تظاهرات احتجاجات في عموم المحافظات بين الحين والاخر.