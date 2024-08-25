"المحاضرون" في كركوك: سنوات من العمل المجاني واهتمام "متأخر" من مجلس المحافظة

شفق نيوز/ تعتبر التعيينات الهم الاكبر والاصعب للخريجين من الكليات والمعاهد في العراق، وكان باب المحاضر المجاني أحد طرق تعيين مئات الآلاف خلال السنوات الماضية، ولكن الحكومة العراقية و بقرار مجلس الوزراء في العام 2022 أوقفت جميع التعيينات في عموم الوزارات.

ويترقب آلاف المحاضرين المجانيين في كركوك الذين لم ينالوا فرصتهم بالتعيين، خطوات مجلس محافظة كركوك الجديد الذي اعطى اهمية كبيرة لانهاء معاناة هذه الشريحة.

"اهمية قصوى"

وتقول عضو مجلس محافظة كركوك بروين فاتح لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة كركوك تعطي اولية كبيرة لملف المحاضرين المجانيين ولجميع الدراسات العربية والكوردية والتركمانية والمسيحية".

وتضيف أن "في الجلسة التي عقدت مساء أمس السبت ناقش المجلس هذا الملف وسوف يعمل المجلس بالتنسيق مع المديرية العامة لتربية كركوك على الوقوف على إعداد المحاضرين من الذين لم يشملهم قرار التعيين في عام 2022".

وتشير فاتح إلى أن "هناك نوعين من المحاضرين المجانيين؛ الأول يمتلك امراً ادارياً من التربية، والثاني يمتلك موافقة من المدير العام والإشراف التربوي وإدارات المدارس وسوف يعمل مجلس محافظة كركوك بصورة عاجلة لغرض شمول هذه الشريحة بالتعاقد اسوة بباقي المحافظات العراقية التي تمكنت من معالجة ملفهم عبر ملحق وموافقة مجلس الوزراء على ذلك".

وتؤكد أن "مجلس محافظة كركوك سوف يعمل خلال الايام المقبلة على إنهاء هذا الملف، وانصاف هذه الشريحة ونحن خلال الدرجات الوظيفية المخصصة لمحافظة كركوك والبالغة بحدود سبعة الاف درجة سوف نخصص جزءاً منها للتربية، لان الدرجات ليست حصرا للتربية بل هناك دوائر تابعة للوزرات سوف يكون لها درجات تعاقدية حسب التخصصات التي يراد لها التعاقد".

"آليات التعيينات"

من جهته؛ يقول عضو مجلس محافظة كركوك احمد فاتح لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة كركوك سوف ينصف المحاضرين في 7 آلاف درجة وظيفية أو برفع كتاب اسماء واعداد المحاضرين الى مجلس الوزراء لغرض التعاقد معهم أسوة بباقي المحافظات".

وتابع فاتح؛ "نريد اعتماد آليات كي لا يغبن أي شخص في الدرجات الوظيفية المخصص والرابط سوف يطلق خلال الفترة المقبلة ونعمل على إنصاف جميع الخريجيين من عموم التخصصات".

"نقابة المعلمين"

من حيته؛ يقول مسؤول فرع نقابة المعلمين في كركوك حسان الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "تأخر تشكيل الحكومة المحلية في كركوك القى بظلاله على ملف التعيينات حيث أن هناك آلاف الدرجات الوظيفية بحاجة لمصادقة مجلس المحافظة وإطلاق الرابط وسيكون جزء منها مخصص للمحاضرين بالمجان".

ويضيف أن "المحاضرين خدموا بالمجان في مدارس كركوك وحتى في القرى والأرياف ومن حقهم ان يتم تخصيص عقود لهم ونحن ندعم ملف التعيينات الخاصة بالمحاضرين وخاصة بعد تم تشكيل ادارة ومجلس محافظة كركوك حيث يمكن الان مخاطبة وزارة التربية ومجلس الوزراء بحلحلة موضوع المحاضرين بموافقة مجلس الوزراء بالتعاقد معهم كونهم يدرسون منذ سنوات بالمجان".

البحث عن فرص عمل

بدوره؛ يقول أحد ممثلي المحاضرين المجانيين رياض محمد لوكالة شفق نيوز، أن "هناك الآن 7 آلاف درجة وكذلك توجد حصة لتربية كركوك من قبل وزارة التربية ويمكن من خلال هاتين الفرصتين للتعاقد أن يتم حسم ملفنا".

ويشير محمد إلى أن "المحاضرين عملوا لسنوات بالمجان في المدارس العربية والكوردية والتركمانية والمسيحية ونحن مع إجراء نسبة متساوية بين القوميات وإحقاق الحقوق وإنهاء تعب سنوات بالتعاقد معنا".

ويلفت إلى أن "المحاضرين المجانيين لديهم موافقات ويعملون منذ سنوات بالمجان في مدارس كركوك وحسب التخصصات".