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المحاضرون.. إضراب في المثنى وتظاهرة بديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-22T06:15:36+0000
المحاضرون.. إضراب في المثنى وتظاهرة بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة المثنى يوم الاثنين، ببدء إضراب جزئي قام به المحاضرون  المجانيون.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان محاضري مدارس المثنى، بدأوا اليوم إضرابا جزئيا عن العمل في المدارس للمطالبة بشمولهم بقرار 315 وتحديد ايام عملهم بـ 3 أيام في الأسبوع.

وفي محافظة ديالى؛ تظاهر العشرات من المحاضرين امام مبنى تربية ديالى وسط بعقوبة للمطالبة بشمولهم بقرار 315 لتحسين رواتبهم الشهرية مع تهديدهم بالإضراب.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز في ديالى؛ أن المحاضرين تظاهروا أمام مديرية تربية ديالى مطالبين بتعديل سلم الرواتب وفق قرار 315 لمجلس الوزراء، واحتساب سنوات التطوع كسنة عقد فعلية وإطلاق درجات الحذف والاستحداث لوزارة التربية وفق موازنة 2022 وتثبيت المتعاقدين.

وأكد المتظاهرون إضرابهم عن الدوام لمدة أسبوع للضغط على الجهات المعنية بتنفيذ مطالبهم.

ويبلغ عدد محاضري التربية في ديالى أكثر من 31الف محاضر .

وتعاقدت وزارة التربية مع محاضري التربية في عموم المحافظات لمدة عام واحد بدءا من عام ٢٠٢١وبراتب شهري يبلغ ٢٥٠ ألف دينار.

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