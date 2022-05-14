المحاضرون بالمجان يقطعون جسرين مهمين جنوبي العراق

شق نيوز / أقدم العشرات من المحاضرين المجانيين في ذي قار، اليوم السبت، على قطع جسرين مهمين وسط الناصرية، مركز المحافظة، جنوبي العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في ذي قار، إن عشرات المحتجين من المحاضرين المجانيين قطعوا، اليوم، جسري النصر والزيتون وسط مدينة الناصرية.

وأضاف المراسل، أن المحاضرين طالبوا بالتثبيت على الملاك الدائم، وصرف فروقات القرار 315.

وكان العشرات من المحاضرين المجانيين في محافظة ذي قار باشروا، في 10 آيار 2022، بنصب خيم اعتصام أمام بوابة مبنى مديرية تربية ذي قار وسط مدينة الناصرية، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الحكومي الدائم